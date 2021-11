Recrudescence du vol à l’étalage dans les supermarchés

Caméras et gardiens

Certains marchands prennent les grands moyens. À part l’ajout de caméras de sécurité et de portiers, l’embauche de gardiens clients semble aussi porter ses fruits.

Des gardiens-mystères habillés comme monsieur et madame tout le monde sillonnent les allées pour surveiller les agissements des clients et les épingler sur le fait. Bien que coûteuse, cette stratégie fonctionne bien malgré tout.

Um coût refilé aux consommateurs

On n’associe aucun profil type à ces délinquants, car ils appartiennent à toutes les catégories d’âges et proviennent de tous les milieux, ce qui rend la tâche plus ardue.

Au Canada, selon certains experts en criminalité, environ la moitié de toutes les personnes inculpées ne possède aucun casier judiciaire.

Les délinquants de première instance sont souvent bien éduqués, proviennent de familles aisées, occupent de bons postes et jouissent d’une bonne réputation. Fréquemment, les infractions sont commises par les employés eux-mêmes.