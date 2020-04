De la nourriture santé livrée à la maison

Pendant la période de confinement, l’entreprise Real Food for Home Delivery prépare de la nourriture et offre le service de livraison à domicile afin de permettre aux gens de tous les âges de rester chez eux et en sécurité. Celle-ci arrive cuite, congelée et prête à être réchauffé au four ou avec une casserole pour ensuite être dégusté.

En temps normal, l’entreprise de Lulu Cohen-Farnell, une Française établie à Toronto depuis 1999, s’appelle Real Food for Real Kids et cuisine 40 000 collations et 10 000 repas par jour, livrés dans 380 garderies et écoles élémentaires au moyen de 20 camions.

La fondatrice (en 2004), mentionne que «Real Food for Home Delivery propose de la nourriture santé, accessible, abordable et délicieuse. Celle-ci est faite à partir d’ingrédients naturels provenant, pour la plupart, de fermes de l’Ontario ayant des pratiques d’agriculture biologique et durable.»

À l’origine, elle avait été outrée qu’on serve de la nourriture «à base de toxines» dans la garderie de son fils. Elle a voulu offrir de la «vraie nourriture» aux enfants afin qu’ils puissent développer leurs papilles dégustatives.

L’idée de la livraison à domicile

Dès l’annonce du gouvernement évoquant la fermeture de toutes les écoles et garderies, Real Food for Real Kids a vu l’annulation de tous ses repas chauds et goûter qu’elle prépare chaque jour.