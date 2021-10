Manger de la viande devient un luxe

Beyond Meat et d’autres entreprises de produits substituts à la viande étaient peu connues.

Les Canadiens entretiennent un attachement particulier envers les protéines animales, principalement parce qu’ils connaissent peu d’options alternatives.

Pendant que certains restent déterminés à manger des protéines animales, plusieurs s’aventurent au-delà du comptoir des viandes pour s’orienter vers d’autres sources de protéines, devenues plus abordables.

La pandémie a changé la donne

La pandémie a aussi changé la donne pour nous tous.

Notre littératie alimentaire a pris du galon puisque nous avons cuisiné et découvert de nouvelles recettes. Avec de nouveaux plats et de nouveaux ingrédients, la plupart d’entre nous veulent faire preuve de plus de créativité dans la cuisine.