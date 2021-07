Une tique qui rend allergique à la viande? Oui, et elle s’en vient chez nous!

La saison du barbecue bat son plein, mais pour certains, manger un hamburger ne serait plus possible à cause d’une allergie à la viande. Est-il possible qu’une tique soit responsable de cette allergie?

La tique et sa molécule

La rumeur est fondée. Et la coupable n’est pas tant la tique qu’une molécule: l’alpha-gal. Il s’agit d’un sucre, qui est présent dans l’intestin et la salive d’une espèce appelée la tique étoilée.

Lors d’une piqûre, cette molécule est introduite dans la circulation sanguine de la victime. En réaction à cet intrus, le corps produit des anticorps pour s’en débarrasser.

Si la plupart des mammifères produisent l’alpha-gal (dont les cerfs, cibles fréquentes de cette tique), l’humain est l’exception. On en retrouve dans son système digestif, mais pas dans sa circulation sanguine.

C’est pourquoi notre système immunitaire considère l’alpha-gal comme un ennemi à combattre quand il se retrouve dans le sang.