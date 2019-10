L’impact de la viande rouge sur la santé: ce qu’il faut savoir

On en mange moins ou pas?

Malgré ces limites, les études observationnelles demeurent la meilleure façon de faire des études nutritionnelles, insiste la nutritionniste Marie-Josée LeBlanc, chargée de cours à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal.

Comme plusieurs de ceux qui ont réagi vivement à l’étude des Annals of Internal Medicine, elle ne conteste pas les résultats, mais craint que cette étude n’ait un impact négatif sur les comportements des gens.

«C’est irresponsable de leur part de faire de telles recommandations», ajoute-t-elle. «Les auteurs parlent de maintenir sa consommation de viande rouge et de charcuteries et parlent de trois à quatre fois par semaine, alors que ce n’est pas la consommation de tout le monde. Certains en mangent tous les jours.»

«Ça ne veut alors plus dire la même chose et ça risque d’être mal compris. Sans compter qu’ils ne font pas de distinction entre la viande rouge et les viandes transformées, alors qu’on sait que ces dernières présentent plus de risques pour la santé.»

Et c’est sans compter ceux qui ont souligné les impacts environnementaux de la consommation de viande rouge.