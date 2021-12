Une pénurie de conducteurs de camion comme on n’en a jamais vu

La conduite de camion attire moins

Conduire un camion, comme l’explique René Fabris, c’est un travail difficile. Il exige de longues heures de route et offrir un salaire compétitif peut être difficile.

«Nous faisons compétition avec d’autres industries qui payent plus cher», fait remarquer René Fabris. «Il est difficile de faire compétition avec les salaires proposés dans les milieux miniers par exemple. Les chauffeurs préfèrent les mines, là, ils ont un salaire élevé.»

Mais là aussi, même s’ils paient mieux, ils peinent à trouver assez de camionneurs. «Conduire un camion n’attire pas beaucoup de gens. C’est stressant. Il faut faire de longs trajets.»

«Quand on est camionneur, poursuit-il, on a une grande responsabilité, on a un poids lourd. Il faut faire attention à ceux qui sont autour de vous. Dans le Nord, ce n’est pas aussi grave que dans le Sud de la province, mais quand on est en circulation et que l’on conduit un véhicule de 60 tonnes, c’est stressant. Si on va conduire dans les villes, c’est encore pire.»

Le Collège Boréal voudrait y remédier

Le nombre insuffisant de conducteurs de camions est un fait. Pour contribuer à y trouver une solution, le Collège Boréal a ouvert, en 2017, un programme de camionnage. Les cours sont donnés en français et en anglais à Sudbury et à Timmins.