Brutalité policière et français en Alberta: justice pour un camionneur

Dans le dossier Doucet c. Canada, 2004 CF 1444, l’Acadien de la Nouvelle-Écosse était représenté par son collègue Réjean Aucoin. Le juge Edmond Blanchard, de la Cour fédérale du Canada, a notamment rappelé que la GRC demeure une institution fédérale même lorsqu’elle exerce ses activités en vertu d’un contrat conclu avec une province.

La GRC ne devrait pas attendre d’être poursuivie dans chaque province. Elle devrait être proactive et initier des communications avec les dirigeants des associations de juristes d’expression française et autres organismes voués à l’accès à la justice.

La justice albertaine délinquante

Si, en Alberta, on peut constater que des membres des corps policiers ne connaissent pas ou connaissent mal les droits linguistiques, une partie du blâme revient au ministère de la Justice de cette province.

En effet, les agents de police municipale et les gendarmes fédéraux passent beaucoup de temps en Cour provinciale et en Cour de sécurité routière. Ils entendent ainsi les plaidoiries dictées par les hauts-fonctionnaires de ce ministère… Lesquelles ne respectent pas la jurisprudence bien établie de la Cour suprême du Canada en matière de droits linguistiques.

Le ministère devrait désavouer les plaidoiries erronées, comme celle où un avocat de la Couronne a prétendu que «No more rights are accorded or afforded someone who wants to speak French in this Court than someone who wants to speak any other language»…