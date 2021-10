L’aventurière Diane Gionet-Haché, en kayak ou en camion dans l’Arctique

En six étés

En six étés, Diane Gionet-Haché a pagayé de Yellowknife aux Territoires du Nord-Ouest à Gjoa Haven au Nunavut, franchissant le mythique passage du Nord-Ouest.

«Quand je suis arrivée, j’ai pleuré pendant une demi-heure! C’était ma passion, mon rêve, un challenge énorme de faire ça et je l’avais atteint», relate l’aventurière.

Elle note que dans les semaines suivantes… «J’ai décompressé et j’ai réalisé que je vivais un deuil. J’avais pu de goal. Ça me tenait en vie tout l’hiver à m’entraîner pour faire ça.»

Elle aurait pu continuer plus loin, en aurait eu l’énergie et la volonté. Mais «mon plus gros obstacle pour faire ça, c’était mes enfants. Ils ne voulaient pas que j’aille faire ça toute seule. Ils ont hâte que je commence à tricoter!»

La fierté de Diane Gionet-Haché: ses enfants

Plus encore que ses exploits en kayak ou le fait d’avoir conduit des camions sur la route des glaces et dans des mines de diamants, celle qui a été mère au foyer pendant 25 ans indique que ce qui la rend la plus fière aujourd’hui, «c’est mes quatre enfants».