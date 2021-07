«Quand j’ai annoncé que je partais pour Iqaluit, un de mes amis a dit pour rigoler que j’étais en train de sortir de la Terre… J’étais à Moncton, je suis parti à Thunder Bay. Et maintenant je suis monté encore plus haut», se souvient en riant le jeune directeur de l’AFN.

Préférence pour les petites villes

Il a beau être né à Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire qui compte plus de quatre millions d’habitants, Christian Ouaka souligne qu’au Canada il a toujours préféré vivre dans de plus petites villes, comme Iqaluit.

«J’ai toujours voulu découvrir l’Arctique parce que c’est quand même une région spéciale. Il fait froid. Le soleil se couche tard. Il y a des animaux qu’on ne voit pas dans le Sud. Je me suis juste dit qu’il me fallait un autre manteau et je suis allé l’acheter!»

Un choix qu’il ne regrette aucunement après un premier hiver dans le Nord. «Dès qu’on se retrouve ensemble, toute la communauté, on ne sent même plus qu’il fait froid dehors.»

Surpris par l’architecture canadienne

Outre la température, Christian Ouaka se souvient d’avoir été surpris par l’architecture canadienne lorsqu’il est arrivé au Nouveau-Brunswick en 2013.