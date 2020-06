Nunavois ou Nunavutois?

La communauté francophone du Nunavut insiste auprès de Radio-Canada pour qu’on désigne les habitants du territoire comme on les appelle ici: des Nunavois, et non des Nunavutois, comme on s’est mis à l’écrire à la société d’État.

Le débat a été soulevé par le lancement de la page Facebook Ici Nunavut de Radio-Canada.

Plusieurs articles utilisant ce terme ont rapidement provoqué des réactions chez les Franco-Nunavois. De nombreux commentaires ont émergé pour reprendre Ici Nunavut sur ce gentilé peu utilisé par les francophones du territoire.

«On dit Nunavois», commente Maxime Joly, ancien directeur général de l’Association des francophones du Nunavut (AFN). «Ou Nunavummiut», ajoute pour sa part François Fortin, membre de l’AFN.

D’autres vont à leur tour citer des ressources linguistiques nunavoises. Charles Lagacé, fier Franco-Nunavois, précise qu’«à Rome, on fait comme les Romains, et au Nunavut, on fait comme les Nunavummiut, ou Nunavois», en faisant allusion à l’importance de baser les décisions linguistiques sur ce qui est dit et fait localement.