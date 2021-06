Attirer du monde à Terre-Neuve-et-Labrador

Devenue agente de liaison économique au Réseau de développement économique et d’employabilité de Terre-Neuve-et-Labrador (RDÉE TNL), Ruth Bongba explique «en être encore au stade où je dois me faire connaître des clients».

«Pendant la pandémie, j’étais limitée dans les activités que pouvais préparer. Il a fallu s’adapter comme tout le monde, en adoptant Zoom et en participant à des forums d’emploi en ligne pour mettre en lien employeurs et employés!», raconte-t-elle.

L’une de ses missions est d’attirer du monde à Terre-Neuve, du Canada et de l’étranger.

Selon Ruth, trouver des gens qualifiés et bilingues complique la tâche. D’autant plus que le défi est, selon elle, très différent selon qu’elle tente de recruter pour Labrador City ou pour la capitale terre-neuvienne, Saint-Jean de Terre-Neuve (St. John’s).

Le salaire et l’environnement à Terre-Neuve

«Au Labrador, c’est plus petit et plus spécifique, avec de nombreux jobs dans le secteur minier. Quand tu vas chercher les gens, il faut que tu partes en te disant que le salaire et l’environnement sont essentiels dans leur décision. Tu formules tes arguments en fonction», expose l’agente de liaison économique.