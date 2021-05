Immigrer au Canada : Mabela Misengi s’est intégrée grâce au travail

«On nous a bien reçus, mais nous avons aussi rencontré beaucoup de misère en Ouganda. La vie était vraiment très difficile.»

De longues démarches pour immigrer au Canada

Ainsi, lorsque le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) leur a offert d’immigrer aux États-Unis ou au Canada sous le statut de réfugié, la famille n’a pas hésité une seule seconde.

«Par rapport à tout ce qu’on avait entendu dire, nous avons choisi d’immigrer au Canada.»

«Et ça nous a pris du temps! On est arrivés en Ouganda en 2010, avec HCR on a commencé les démarches pour immigrer en 2012, et c’est en 2016 que nous avons quitté pour entrer au Canada», relate encore Mabela.

L’une de ses filles, nouvellement mariée, est toutefois restée en Ouganda et a rejoint le reste de la fratrie au Canada deux ans plus tard, préférant s’installer à Winnipeg.