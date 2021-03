L’espoir d’un avenir serein au Canada: l’histoire d’immigration d’Ornella

C’est parce qu’ils ont reçu leur nouveau statut de résidents permanents avant le 18 mars 2020, date de fermeture officielle des frontières canadiennes, qu’ils ont tout de même pu venir en ce début 2021, alors que le Canada continue de lutter contre la covid.

Les immigrants ayant reçu leur résidence permanente après le 18 mars 2020 devront attendre l’ouverture totale des frontières ou, du moins, un assouplissement de la part du gouvernement fédéral à leur endroit.

Comptable et prof de langues

François, comptable de formation, et Ornella, professeure de langues, ont vu dans le Canada un futur qui leur permettrait d’évoluer professionnellement.

Ornella a passé son enfance dans l’ouest du Cameroun, à Bazou. La jeune fille se pique de curiosité très tôt pour l’apprentissage des langues. Titulaire d’une «licence» — l’équivalent d’un baccalauréat — en éducation et langues étrangères (espagnol) et d’un «master» — l’équivalent d’une maîtrise — en éducation, elle devient enseignante de français et d’espagnol à l’équivalent du secondaire au Cameroun.

Dès son arrivée au Canada, la jeune femme, sérieuse et souriante, dit s’être immédiatement inscrite à l’Université d’Ottawa pour poursuivre ses études doctorales. «Je veux être doctorante», explique-t-elle, le ton assuré et le sourire un peu gêné de parler d’elle. Mais derrière son air timide, Ornella est déterminée.