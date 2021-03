Immigrer en tant que famille recomposée: l’histoire de Céline et Manu

«C’est logique puisqu’on ne sait jamais ce qui est bon pour quelqu’un avant qu’il ne le fasse. On connaît déjà les défis qu’ils auront: on sait que l’autre parent va leur manquer, les amis vont leur manquer au début, on sait qu’il y aura une période d’adaptation.»

«Il ne faut pas baser la décision sur les premiers mois qui vont être difficiles», évalue Manu, «mais faire un bilan et voir ce qui est le mieux pour l’enfant.»

Pas de retour en Belgique

En ce qui concerne le couple, la décision est toutefois limpide: «Le retour en Belgique, ça n’arrivera pas pour nous tant que la décision nous appartient! On ne pourrait plus. On est bien ici.»