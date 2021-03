Du calme à l’incertitude: l’histoire d’immigration d’Adina-Ioana Timofei

Ce dernier, dont la mère française et le père est irakien, ne parle aucune de ces deux langues. Adina plaisante: «C’est moi qui ai ramené le plus de points pour notre demande de résidence permanente, car je suis trilingue, avec le roumain, l’anglais et le français!»

En octobre dernier, le gouvernement fédéral a revu à la hausse le nombre de points accordés aux personnes bilingues et aux francophones qui font une demande de résidence permanente.

«On pourrait se sentir Canadiens»

Adina reprend, plus sérieuse : «Mon mari et moi sommes en quête de nationalité. Il est britannique, mais issu de parents immigrés. En Angleterre, il se sent un peu isolé. Nous pensons que le Canada pourrait être un pays pour nous, car il est multiculturel, construit par la diversité. On pense qu’on pourrait se sentir Canadiens sans être nés au Canada.»

Adina a la double nationalité roumaine et britannique. Elle réfléchit longuement à la question de savoir si elle se sent plus l’une ou l’autre, et finit par expliquer: «Je ne me sens ni l’une ni l’autre. Je me sens européenne, surtout depuis le Brexit. Mais je crois que c’est une réaction d’opposition à cette rupture.»

Lorsqu’ils pourront enfin poser le pied sur le sol canadien, c’est à Ottawa qu’Adina et Zead ont choisi de poser leurs valises.

«Ce n’est pas une ville trop grande, ma meilleure amie y habite depuis quelques années, Montréal n’est pas loin et il y a la nature tout proche résume Adina, songeuse. «Nous avons hâte que cette pandémie prenne fin, car pour l’instant, nous ne pouvons rien faire.»