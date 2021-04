L’histoire d’immigration de Matsui Takehiro: l’Acadie dans la peau

Trois fois en 29 ans: c’est le nombre de tentatives d’immigration de Matsui Takehiro, Japonais installé à Moncton au Nouveau-Brunswick, pour obtenir la résidence permanente au Canada. Au total, il compte trois séjours temporaires dans trois villes canadiennes différentes.

C’est à Moncton qu’il a finalement obtenu le précieux sésame, en 2018. De son parcours atypique ressort sa passion sans limites pour l’Acadie.

Chemin d’immigration long et sinueux

Un premier séjour de deux ans à Banff entre 1992 et 1994, un deuxième séjour à Vancouver entre 1998 et 2000, et un retour définitif au Canada en 2015, à Moncton, avec l’obtention de la résidence permanente trois ans plus tard… Ce chemin long et sinueux fait la fierté de Matsui Takehiro, 50 ans.

Depuis qu’il est installé au Nouveau-Brunswick, il sait qu’il ne retournera pas au Japon. «Je vis ici pour toujours, maintenant», affirme-t-il avec un large sourire.

La langue française, premier coup de cœur

Originaire d’Akita, petit village de bord de mer au nord-ouest du Japon, Matsui a décidé qu’il vivrait au Canada dès son premier séjour, en 1992.