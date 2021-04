«Retrouver une famille» à l’Île-du-Prince-Édouard

Victor Cal y mayor, dont l’espagnol est la langue maternelle, a appris le français de son propre chef et pour le plaisir avant de venir au Canada, dans des cours optionnels à l’école.

«J’ai été tellement surpris de voir comment chaque langue a presque la même structure! Il faut seulement adapter l’oreille un petit peu et changer la manière de produire les sons avec la bouche», lance-t-il en riant.

Il était d’ailleurs loin d’être le seul étudiant étranger au Holland College. «Ce que j’ai le plus aimé, c’est que dans ma classe, presque tous les étudiants étaient étrangers : Suède, Italie, Russie, etc.! J’étais le seul du Mexique. C’était le fun. On a trouvé une famille ici aussi.»

Depuis son arrivée à l’Île, Victor Cal y mayor a même été embauché pour des récitals en France, en Belgique et à Dublin. «J’ai aussi appliqué pour un conservatoire musical en Espagne, et j’ai été accepté! Mais ça devait être à l’été 2020. À cause de la covid, je n’ai pas pu y aller.»

Partie remise à l’an prochain? «On verra! C’est difficile de faire des plans pour l’instant. Je suis ouvert aux opportunités», répond simplement le chanteur