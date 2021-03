Histoire d’immigration: le rappeur 2Moods vit sa francophonie au pluriel

Il n’oublie pas non plus sa présence au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta. «Je voulais faire des études de médecine. Après quelques tergiversations, j’ai choisi un baccalauréat en art et psychologie. Un choix réfléchi.»

Des tergiversations qui ont toutefois duré plus de cinq ans, le temps pour lui d’identifier l’autre métier qu’il désirait faire, tout en menant de front sa carrière d’artiste professionnel qui débutait.

L’identité comme atout

Dennis Ndala s’excuse presque de ne pas avoir connu de racisme à son encontre. «En toute honnêteté, je n’ai jamais eu à faire face à de la discrimination personnellement», déclare-t-il. Bien sûr, il lui est arrivé de l’entendre autour de lui, mais il préfère se concentrer sur le positif.

Il insiste notamment sur ses années au Campus Saint-Jean, où il a pu rencontrer des professeurs issus de l’immigration. «C’est important pour les étudiants d’origines étrangères de voir qu’au Canada, on peut aussi devenir professeur», confie-t-il.

Santé mentale

Il espère mener deux carrières de front: l’une musicale, l’autre auprès d’un public victime de troubles de santé mentale, tels que l’anxiété ou la dépendance.