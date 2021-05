Nouveau départ vers Terre-Neuve-et-Labrador

Au fil de ses quatre ans d’études, le jeune homme aujourd’hui âgé de 25 ans a travaillé quelques étés dans le domaine de l’immersion francophone, une expérience qui lui a servi lorsqu’est venu le temps d’accéder au marché du travail.

«J’ai fini pendant la période de covid. J’ai un peu galéré pendant deux mois pour trouver un travail», déplore Jean-Paul.

Lorsqu’une occasion s’est présentée de travailler en immigration francophone à Terre-Neuve-et-Labrador, il n’a donc pas hésité, même si cela impliquait de déménager à nouveau.

«Je me suis dit “OK, je vais me lancer, je vais aller découvrir”! Du fait que j’avais travaillé en immersion francophone sur le campus de l’Université Sainte-Anne, je me suis fait beaucoup d’amis. Je me suis fait des amis de Terre-Neuve-et-Labrador, donc quand j’ai pris la décision d’y aller, je savais que j’y rencontrerais des gens que je connais», enchaîne-t-il.

Nouveau choc culturel: les régions

Ç’a été un autre choc pour lui de constater que ses connaissances n’habitaient pas forcément dans la capitale, Saint-Jean de Terre-Neuve, où il travaillerait. «C’était un renouveau, un autre processus d’intégration, d’adaptation. Ça a été difficile au début», convient Jean-Paul.