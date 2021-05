Histoire d’immigration : Sandra Adjou a dû lutter contre les étiquettes

Pour des jeunes décomplexés

Sandra Adjou aimerait bien y accueillir encore plus de gens de tous les horizons.

«Notre but ultime, c’est que le regard change, qu’il y ait plus d’inclusion, plus de respect, plus de valorisation. On veut que les jeunes de demain soient Canadiens à part entière.»

Elle souhaite les voir décomplexés comme elle l’est. «Durant tout mon parcours, la conscience de qui je suis a fait une différence dans les décisions que j’ai prises.»

Elle a rejeté les étiquettes et gardé en tête que son immigration n’était pas une chance, mais une plus-value.

Quand Africain rime avec Algonquin

Sandra Adjou a rencontré une «gardeuse de connaissances» algonquine, Janique Labelle, alors qu’elles étaient toutes deux invitées à une émission réalisée par la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO) portant sur la transmission de la culture d’une génération à l’autre.