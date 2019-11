Mandela : le Canada se souvient

Les chefs s’allient alors aux groupes anti-apartheid.

«Le pays ne reconnaît peut-être pas, ou ne fait pas tout le travail qu’il pourrait faire auprès des Autochtones», pense Claudia Pensa Bowen, consultante culturelle pour l’exposition.

Une invitation à l’effort de mémoire

Une autre visiteuse, Marisa, poursuit: «J’ai le sentiment que, même si ce n’est pas aussi grave et violent qu’à l’époque de l’apartheid, nous passons au travers des mêmes patterns en termes de discriminations, que ce soit par rapport aux origines ethniques ou à l’orientation sexuelle.».

«La brutalité du système, les gens la connaissent, mais ils ont besoin de rappels pour voir à quel point on vient de loin en termes de droit», selon un ami de Marisa.

À quoi s’attendre?

Des artéfacts, des reconstitutions de moments clés de l’histoire mettent en scène Nelson Mandela et rythment la visite. Cette exposition interactive et riche en supports visuels et sonores est offerte en français et en anglais.

Elle est accessible depuis le 10 octobre à un large public, jusqu’en janvier 2020.