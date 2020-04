Terre-Neuve-et-Labrador au bord de la faillite

Mais c’est au chapitre des revenus que la pandémie fera également très mal. La fermeture, depuis le 18 mars, de la majorité des commerces, organismes communautaires et entreprises de la province, ainsi que la mise-à-pied de leur personnel, auront des impacts majeurs sur les rentrées d’impôt et de taxes, qui totalisaient près de 25% des revenus.

Les grands employeurs paralysés

À cet égard, l’arrêt des activités de la majorité des grands employeurs fera particulièrement mal. Ainsi, entre le 17 mars et le 15 avril, les travailleurs et contractuels de la mine de Voisey’s Bay et du chantier de Muskrat Falls, au Labrador, ainsi que ceux de la raffinerie de Come by Chance et des chantiers de construction de la plate-forme West White Rose à Argentia et Marystown, ont été mis à pied.

Ensemble, ces entreprises emploient plus de 2 500 travailleurs parmi les mieux rémunérés de la province, donc payant des impôts plus élevés et ayant une plus grande marge de manoeuvre pour consommer.

Des réductions importantes de revenus d’amendes, de tarifs et de taxes sur une foule de produits (essence, cannabis, alcool) sont également en vue. L’arrêt des ventes de la loterie Atlantique amputera aussi les rentrées de fond dans les coffres de la province.

Toutes les provinces et territoires subiront de tels impacts et s’uniront vraisemblablement pour appeler Ottawa en renfort. Jusqu’à quelle hauteur le gouvernement fédéral viendra-t-il à la rescousse? Impossible à prévoir, pour le moment.