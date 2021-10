Gaspillage alimentaire : attention aux chiffres

Cette estimation manque toutefois de nuances.

Attention à l’addition de ces données

Il est tentant d’additionner les données compilées par la FAO à celles qu’on retrouve dans le rapport du PNUE. Mais cela n’est pas conseillé, comme le soulignent les deux organisations dans leurs derniers documents.

D’une part, l’évaluation de la FAO n’a pas la même portée que celle du PNUE. Par exemple, la FAO prend en compte toute la production agricole et inclut non seulement les pertes de denrées alimentaires. Mais aussi les aliments pour animaux qui sont jetés, les semences qui sont perdues, etc.

Le PNUE, en revanche, exclut de ses calculs les aliments qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.

Enfin, l’estimation de la FAO ne comprend pas les parties non comestibles des aliments qui sont jetés (!). Alors que les données du PNUE en tiennent compte.