Haro sur les déchets alimentaires ou recyclables dans les lieux d’enfouissement

L’Ontario a souligné ce 12 mai sa première «Journée provinciale d’action contre les détritus», qui sera célébrée chaque année le deuxième mardi de mai.

«Tous les Ontariens sont appelés à sensibiliser leur entourage à l’importance de réduire les détritus et les déchets, et à agir en conséquence chez eux et dans leurs collectivités», explique le ministre de l’Environnement et des Parcs, Jeff Yurek.

«Nous vivons une époque extraordinaire durant laquelle nous devons nous concentrer entièrement sur notre sécurité et le ralentissement de la propagation de la CoViD-19», dit-il. «Mais nous ne devons pas oublier l’importance de préserver notre environnement.»

Séances de nettoyage

«Quand les conditions de sécurité le permettront, notre gouvernement organisera, en collaboration avec des collectivités et ses partenaires, des séances de nettoyage de détritus dans toute la province. Nous savons que les gens en Ontario ont hâte de retourner dehors, et ce sera une excellente occasion de renouer avec la nature.»

En attendant, il suggère d’adopter les gestes pour jeter les détritus au bon endroit, même en restant à la maison et en gardant nos distances physiques. Apparemment, chaque Ontarien génère près d’une tonne de déchets par personne et par an.