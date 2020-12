Le Citoyen 2.0 sera respectueux de l’humain et de la nature

Faire de notre Terre un monde plus juste pour l’humain et la nature: on présume que c’est ce que nous voulons tous. Mais entre l’engagement pour la cause et l’action concrète dans nos vies, il y a souvent un «trou».

Cette dissonance taraude depuis longtemps le photographe et cinéaste François-Xavier De Ruydts, l’idéateur et réalisateur de la série documentaire Citoyen 2.0 qui sera disponible en ligne à partir du 1er janvier et diffusée à la télévision pancanadienne UnisTV à partir du 6 janvier.

Initiatives écologiques

Au fil des 13 épisodes, il nous invite à rencontrer des gens de partout au Canada à l’origine d’initiatives écologiques, sociales et économiques porteuses.

C’est ainsi qu’on croisera:

– à Vancouver (où habite le Belge François-Xavier De Ruydts depuis plusieurs années), un spécialiste du «bonheur en ville» qui favorise les relations humaines dans les quartiers;