Incertitude environnementale et arrogance humaine

Alors que les intempéries ragent et que les catastrophes climatiques empirent, les humains s’entêtent avec leur arrogance tenace.

Ils rient devant une nature déchaînée et imprévisible. Ils se baignent dans des eaux infestées de requins luminescents. En quête de sensations fortes, ils défient les règles et entrent dans une fosse aux lions. Ils se prélassent dans un spa-nature en pleine pluie torrentielle.

Voilà le monde de Faunes.

Récit dystopique

Le premier roman de Christiane Vadnais est un récit dystopique qui s’insère dans un courant de fiction climatique. Le roman, prenant parfois des airs de recueil de nouvelles, est une série de tableaux narratifs interreliés par les aventures de quelques personnages.

Comme pour créer une ambiance qui donne la chair de poule, l’action se situe dans le lieu fictif de Shivering Heights. D’une anecdote à l’autre, le roman permet des observations sur le comportement humain dans un monde animal.

«On raconte que dans les bois de Shivering Heights, les espèces se raréfient, que certaines meurent alors que d’autres s’adaptent à une vitesse accélérée. On n’est plus tout à fait sûr de comprendre les ruses des renards et le regard suspicieux des corbeaux, il semble que des connivences singulières se tissent entre différents groupes d’insectes. On ne connaît plus ce que l’on a nommé, classé, ordonné en différentes branches et sous-branches.»

Changements inquiétants

Laura est une scientifique qui étudie les espèces en tous genres. Elle collectionne les spécimens, passe de longues heures en laboratoire, et reste pleinement consciente de changements inquiétants qui s’opèrent.

Elle soupçonne que la nature se transforme, qu’elle force l’humain à douter de toutes les connaissances acquises jusqu’à maintenant. Elle est fébrile et anxieuse des changements dont elle témoigne autour d’elle et en elle. Elle tente de vivre sa vie dans un monde où rien n’est tenu pour acquis.

C’est elle qui tisse un lien entre les nombreux tableaux de ce roman. Elle s’intéresse aux mutations des espèces, à l’impact des changements actuels sur la relation entre les êtres humains et les animaux.

C’est à partir de sa perspective que le lecteur entrevoit la possibilité d’un avenir plutôt rapproché du chaos climatique.

Enceinte dans la tempête

Un jour, dans son laboratoire, elle sera prise au piège durant une tempête de neige sans pareille. Elle appelle les secours qui lui répondent que même l’ambulance ne peut braver la tempête en raison des chemins fermés et inaccessibles.

Elle doit donc faire face à ses contractions, seule avec la possibilité de donner naissance en ce lieu isolé et sans recours.

Plus tard, dans un prochain tableau, elle court d’un pas effréné à travers les bois. Elle sait que l’ours déchaîné qui la poursuit a une force inégalée.

La peur et l’angoisse

Christiane Vadnais détient de toute évidence une passion pour les sciences et les espèces vivantes. À la lecture de ce court roman, on sent l’odeur du sous-bois inondé et grouillant, on se croit sur le bord d’un lac aux vagues hautes comme des immeubles, et on comprend la peur et l’angoisse face aux intempéries incontrôlables.

Vadnais propose ici un langage précis, imagé, et inquiétant. Elle a une écriture de grande qualité qui rend à ce texte un caractère cru et brutal.

Les évènements qui composent la trame narrative de Faunes sont parfois flous et imprécis. Cela laisse place à l’imaginaire et au mystère, et donne au livre un ton affolant. Entre les ours polaires de plus en plus féroces, les êtres marins aux membres transformés, et les parasites inconnus qui s’en prennent aux humains, il y a de quoi créer de la tourmente pour la toute petite et insignifiante espèce humaine.

Faunes est un livre qui parle de l’arrogance humaine, de la force de la nature, des changements climatiques et du règne animal.

C’est un livre qui nous force à contempler notre propre faiblesse comme espèce. Un court roman parfaitement dans l’air du temps, Faunes se lit facilement et laisse une empreinte comme une marque de dents.

