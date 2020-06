La recherche appliquée se mobilise en faveur du secteur agroalimentaire

Pendant et après la pandémie

Dans un premier temps, les partenaires vont travailler avec les producteurs pour comprendre les enjeux qui ont surgi à l’aune de la crise sanitaire, et amorcer de nouvelles pratiques afin d’assurer un soutien adéquat aux activités de production, de distribution et de commercialisation.

On veut aussi déjà prévenir les risques de pénuries en cas de prochaines pandémies.

Dans un second temps et à plus long terme, il s’agira de développer des recommandations et stratégies commerciales à destination des entreprises agroalimentaires afin de pérenniser les initiatives qui viennent renforcer la viabilité économique et la sécurité alimentaire dans la période post-pandémie.

Une carte déjà en ligne

Parmi les stratégies mises en œuvre, l’Université de Guelph s’est attelée ces dernières semaines à répertorier l’offre agroalimentaire des producteurs locaux de la région pour créer une carte interactive.