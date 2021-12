Les aliments sont-ils moins nutritifs qu’avant?

Certains sont effectivement beaucoup moins nutritifs que d’autres. Par exemple, le brocoli vendu en épicerie peut présenter une teneur en calcium et en magnésium jusqu’à deux fois moins élevée selon le cultivar choisi.

L’effet de dilution

La révolution verte, dans les années 1960, a amené sur le marché agricole des cultivars beaucoup plus productifs. Le développement des engrais chimiques a aussi doublé, voire décuplé, le rendement des légumes, des fruits et des grains.

Cela a permis de nourrir plus de gens sur la planète. Mais la qualité nutritionnelle de ces aliments ne semble pas avoir suivi la même courbe. C’est ce qu’on appelle l’effet de dilution.

«L’augmentation de la concentration en nutriments ne serait pas proportionnelle à l’augmentation du rendement. Par exemple, les récoltes vont avoir doublé, mais la concentration de certains minéraux est restée à peu près la même, alors qu’on a deux fois plus de légumes», explique Jacynthe Dessureault-Rompré, professeure adjointe en conservation et santé des sols à l’Université Laval.

Des sols dégradés

S’il est maintenant possible de faire pousser des laitues en 60 jours, ces cultures intensives sont très exigeantes pour le sol et lui soutirent beaucoup de nutriments. En ajoutant à cela la compaction des sols due à des machineries agricoles de plus en plus imposantes, il en résulte des sols souvent mal en point.