Camionneurs, vaccination obligatoire et tablettes vides

140 000 camionneurs ne peuvent plus traverser la frontière

On compte près de 140 000 camionneurs qui ne peuvent plus traverser la frontière, d’un côté ou de l’autre, depuis le 22 janvier.

Il faudra donc s’attendre à ce que la nourriture coûte plus cher et à ce que sa qualité soit amoindrie. On constate déjà moins de fraîcheur pour plusieurs produits frais puisqu’ils arrivent en magasin beaucoup plus mûrs qu’à l’habitude.

Des coûts logistiques plus élevés rattraperont les consommateurs éventuellement. Les coûts de transport entre les États-Unis et le Canada pour certaines routes ont pratiquement doublé depuis une dizaine de jours.

Mauvaise réputation des détaillants

Les épiciers devront réajuster leurs prix, mais ils le feront de façon graduelle pour ne pas répéter le tollé créé lors de la fameuse «crise du chou-fleur» en 2016.

Le dollar canadien avait alors chuté en quelques jours, en plein hiver, forçant les importateurs à payer plus cher pour les légumes. La tête du chou-fleur atteignait 9 $ à certains endroits, forçant plusieurs consommateurs à bouder le produit.