Débats corsés sur la Loi sur les mesures d’urgence contre les camionneurs

Le chef Jagmeet Singh a toutefois laissé planer le doute lors d’une conférence de presse le mercredi 16 février.

«Nous sommes clairement dans une crise nationale. Le convoi est un groupe bien financé, donc on appuie les mesures, mais on a des inquiétudes. Donc on va utiliser les outils qu’on a pour s’assurer qu’on met en place les mesures d’une bonne manière. On va écouter les arguments du gouvernement. On est prêts à retirer notre appui si on doit le faire.»

Il a précisé que ses craintes étaient fondées sur certaines dispositions de la Loi, qui pourraient selon lui être utilisées dans le cadre de manifestations légales. Par exemple dans le cas des contre-manifestants au convoi.

Justin Trudeau et Doug Ford invisibles

Le Sénat, qui ne siégeait pas cette semaine, a été rappelé pour siéger le 18 février.

François Rocher, professeur à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa, explique que les débats risquent d’être «un peu plus corsés… Car avec les sénateurs indépendants, l’exécutif contrôle moins la nature des débats. Mais nous sommes dans une crise nationale, on verrait mal comment les sénateurs pourraient ne pas entériner la Loi.»