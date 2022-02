Ordonnance unilingue anglaise contre les camionneurs

Le commissaire Raymond Théberge écrivait alors: «Je crois fermement que des changements doivent s’opérer au sein du gouvernement fédéral pour que les langues officielles ne soient plus une considération de second ordre pendant les situations d’urgence, mais qu’elles fassent partie intégrante de la gestion de crise.»

Le droit à des services en français dans le système de justice

En Ontario, tout le monde a le droit de recevoir des services de justice en français du ministère du Procureur général. Le ministère s’est engagé à fournir des services en français de haute qualité en vertu de la Loi sur les services en français et du principe de l’offre active de services.

Ce principe signifie que les services en français fournis par le ministère du Procureur général doivent être:

offerts régulièrement et dès que possible;

manifestes et facilement disponibles;

d’une qualité égale à celle des services offerts en anglais;

accessibles et annoncés.

Les lois fédérales et provinciales garantissent le droit de recevoir des services en français dans les tribunaux et dans le système de justice.

Et, dans le dossier Mazraani c. Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc., 2018 CSC 50, la Cour suprême du Canada a rappelé que les juges doivent contribuer activement à la protection des droits linguistiques.