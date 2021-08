Le paragraphe 86(2) impose au Conseil de l’Ordre l’obligation de prendre «toutes les mesures raisonnables» et d’élaborer «tous les plans raisonnables pour faire en sorte que les personnes puissent utiliser le français dans tous les rapports avec l’ordre».

Grâce au docteur Mathieu Bélanger

C’est un médecin francophone, le docteur Mathieu Bélanger, qui a donné à la Cour l’occasion de se prononcer sur ces obligations linguistiques.

Le différend commence le 18 janvier dernier lorsque le Comité de discipline de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario rejette la requête du docteur Bélanger. Celle-ci visait à obtenir une ordonnance confirmant que son audience disciplinaire doit procéder devant un sous-comité qui comprend et qui peut s’exprimer en français.

Par l’entremise de ses avocats Anne Tardif et François Guay-Racine, Bélanger présente alors une requête en révision judiciaire, puis dépose un mémoire.

Le Comité de l’Ordre des médecins a sauté trop vite aux conclusions

Après un survol de la jurisprudence bien établie de la Cour suprême du Canada au sujet des droits linguistiques – notamment les affaires R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, Mazraani c. Industrielle Alliance, [2018] 3 R.C.S. 261 et Bessette c. Colombie-Britannique, [2019] 2 R.C.S. 535, ainsi que la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans le dossier Belende c. Patel, 2008 ONCA 148 – la juge critique le Comité pour avoir conclu, sans aucune preuve, qu’il n’existe aucune mesure que le Conseil puisse prendre pour assurer que le gouvernement nomme plus de membres bilingues.