Médecins et chirurgiens de l’Ontario: un Ordre non professionnel en français

À ma communication en français, un porte-parole de l’Ordre m’a répondu…dans la langue de la majorité, illustrant ainsi que la haute direction de l’Ordre n’a pas encore compris les obligations linguistiques que les ordres professionnels ont à l’endroit du public, y compris des médias de langue française:

The HPARB (l’abréviation anglaise du nom de la Commission d’appel et de révision des professions de la santé) ruling set out in May 2020 though not legally binding, does lay out several important recommendations for the College to consider improving on when it comes to offering French language services. We are committed to enhancing our services on all matters of accessibility.

In the immediate term we are working to improve access in our Investigations and Resolutions process and have made progress in having documents translated by a certified interpreter ensuring equitable access throughout the process.

We also recognize the importance of accessibility when it comes to engaging with the CPSO’s website (le site Internet de l’Ordre) and complaints process. The College website contains almost 120,000 pages, subpages and documents. As a result of that size, our work will be focused on providing translation for the most used pages, forms and documents with a priority on how patients can participate in the complaints process if required.

Langue première et langue seconde

Selon Jacinthe Desaulniers, présidente-directrice générale du Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario, les services de santé en français sont un facteur de qualité des soins et de sécurité pour les patients francophones.