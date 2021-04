En attente de nouvelles législations linguistiques, les juristes font le point

Tribunaux décisionnels Ontario, l’organisme qui chapeaute 14 tribunaux administratifs, a maintenant mis en place une politique sur les services en français afin d’assurer l’offre active des services en français dans tous les tribunaux sous sa responsabilité.

Kelly Burke indique également que la Commission du consentement et de la capacité et la Commission de la location immobilière ont bien accueilli ses recommandations.

Enfin, la commissaire conclut son rapport en mentionnant l’importance de l’engagement du gouvernement ontarien de procéder à la modernisation de la Loi sur les services en français:

« J’accueillerai avec grand plaisir l’opportunité d’être consultée par le gouvernement afin de partager mon expérience quant à la surveillance de l’application de la Loi. »

L’égalité réelle et un recensement adéquat des ayants droit

L’avocat Mark Power retient de l’année 2020 deux importantes victoires. La première est celle de la cause Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique c. Colombie‑Britannique où la Cour suprême du Canada a décidé que l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés confère aux minorités linguistiques officielles le droit à une instruction de qualité équivalente à celle de la majorité.