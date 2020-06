Droits scolaires des minorités: l’égalité «réelle» s’impose

Avant 1968, les écoles de langue française en Ontario n’avaient jamais fait l’objet d’une garantie statutaire particulière. Et, une personne élue à un poste de conseiller scolaire représentait les contribuables des écoles séparées catholiques ou des écoles publiques, pas les électeurs francophones ou anglophones.

Pour assurer un minimum de participation aux décisions scolaires concernant les francophones, la législation de 1968 a prévu la création, au sein des Conseils scolaires publics, d’un Comité de langue française. Ayant présidé un tel Comité au Conseil scolaire public d’Ottawa, j’ai écrit un texte à ce sujet, il y a plus de 50 ans.

Avec les années, la francophonie ontarienne a opté pour l’indépendance scolaire. c’est ainsi que les deux premiers conseils scolaires de langue française ont été créés en 1988: le Conseil des écoles françaises de la communauté urbaine de Toronto (CEFCUT) et le Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton.

Les accents sur les noms français

À plusieurs reprises, le jugement du plus haut tribunal du pays fait référence à la cause Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342. En fait, dans cette cause franco-albertaine, les trois individus sont francophones: Jean Claude Mahé, Angéline Martel et Paul Dubé.

Historiquement, l’administration de la justice dans plusieurs provinces de common law ne mettait pas les accents sur les noms français. C’était l’époque où la justice ne disposait pas du droit à des claviers français. Malheureusement, dans certaines juridictions, cette époque n’est pas encore complètement révolue.