Écoles : les Franco-Colombiens revendiquent l’égalité «réelle»

Corrections immédiates

Les Franco-Colombiens ont demandé diverses ordonnances qui obligeraient la province à modifier sa façon de financer l’éducation en français, à remédier immédiatement aux difficultés liées aux établissements scolaires inadéquats dans plusieurs communautés, et à compenser le CSF pour le manquement de la province de financer adéquatement l’éducation en langue française dans le passé.

Depuis sa création en 1995, le CSF compte aujourd’hui plus de 6 200 élèves et 43 écoles – dont 24 écoles «homogènes», c’est-à-dire détachées d’un établissement anglophone – et dessert une centaine de communautés réparties dans l’ensemble de la province.

Fondée en 1979, la FPF regroupe 47 associations de parents des secteurs scolaire et préscolaire. Elle a pour mission «de rassembler, de représenter, d’appuyer et d’outiller les parents dans leur rôle de premier éducateur et de promouvoir leur engagement et leur participation à la création d’un milieu francophone vivant et exemplaire».

6 millions $

En première instance, les deux organismes ont partiellement eu gain de cause. La juge a déclaré que certaines des procédures administratives de la province pour financer l’instruction dans la langue de la minorité portaient atteinte de façon injustifiable au droit protégé par l’art. 23 de la Charte.

Elle a aussi accordé des dommages-intérêts de 6 millions $ pour entrave à la Charte dû au manquement de la province de financer adéquatement le programme de transport lors d’une période de 10 ans.