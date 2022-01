Les langues officielles figurent dans les lettres de mandat de 5 ministres

Une «équipe forte» pour mener le dossier

Justin Trudeau a pris soin de faire apparaître les langues officielles dans les lettres de mandat d’autres ministres.

«Les langues officielles ont toujours été transversales. Ici, les personnes les plus sollicitées à ce sujet, en plus de la ministre Petitpas Taylor, sont Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor, Pablo Rodriguez, ministre de Patrimoine canadien et Mélanie Joly, ministre aux Affaires étrangères», énumère Linda Cardinal.

«Tous les acteurs francophones sont en place pour qu’il y ait un grand travail de fait en matière de langues officielles. Il y a Mme Petitpas Taylor, Mme Fortier, M. Rodriguez, et [les secrétaires parlementaires francophones] Mme Lalonde, M. Serré…»

«C’est sans précédent, une équipe forte et aussi organisée autour de ce dossier. Différents ministères sont impliqués dans les lettres de mandat. Mme Petitpas Taylor va être la cheffe d’orchestre», illustre Linda Cardinal.

La lettre de mandat du ministre de l’Immigration, Sean Fraser, contient une brève mention de l’importance qui doit être accordée à la francophonie canadienne. «Continuer de mettre en œuvre une stratégie nationale ambitieuse d’immigration francophone dans tout le pays».