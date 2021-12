2022, l’année des langues officielles?

En décembre 2020, la pression était forte sur le gouvernement pour qu’il dépose un projet de modernisation de la Loi sur les langues officielles avant la fin de l’année.

Un an, une élection et une nouvelle ministre plus tard, 2021 se termine avec la même question: à quand le dépôt et l’adoption du projet de loi tant attendu?

En principe, la réponse est «d’ici le 3 février» pour respecter l’engagement d’un projet de loi dans les 100 premiers jours suivant l’assermentation du nouveau Cabinet, comme l’a réaffirmé la ministre Petitpas Taylor en octobre dernier.

L’échéancier n’est pas irréalisable, mais la ministre devra travailler fort pour en faire une priorité législative au retour du congé des fêtes dans un contexte où le programme gouvernemental est bien rempli. Le gouvernement Trudeau n’en serait pas à ses premiers retards dans ce dossier.

Une arrivée en fonction à un moment charnière

La ministre Ginette Petitpas Taylor arrive en poste à un moment charnière pour les communautés francophones en situation minoritaire.