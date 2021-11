Les deux priorités absolues de la ministre des langues officielles: le Plan et la Loi

Je dois de nouveau dire que j’étais vraiment désappointée et fâchée des commentaires de M. Rousseau. C’était absolument inacceptable. Les francophones et les Québécois étaient très frustrés, ils devraient l’être.

Pour la question des pouvoirs du commissaire, je continue à rencontrer les intervenants, je continue mes sessions de dressage et j’ai promis aux Canadiens, Canadiennes et aux Québécois que d’ici 100 jours, on va avoir le dépôt du projet de loi.

Quand les consultations quinquennales vont-elles débuter pour le prochain Plan d’action pour les langues officielles?

Nous n’avons pas de date exacte, mais je veux lancer les consultations dans l’année 2022 pour m’assurer qu’on va avoir une bonne période pour recevoir les commentaires des intervenants du pays.

Je veux avoir la chance de bien connaître mes intervenants pour maximiser les informations qu’ils nous partagent.

Cette question et celle du dépôt du projet de modernisation de la Loi vont être mes deux priorités absolues.