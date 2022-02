Erin O’Toole au Parti conservateur: c’est fini!

Depuis novembre, le Parti conservateur du Canada était en proie à des scissions internes. Erin O’Toole n’est plus chef à la suite d’un vote de confiance des députés de son parti ce mercredi 2 février en avant-midi.

Le passage du projet de loi sur l’interdiction des thérapies de conversion en décembre dernier, suivi du rapport postélectoral effectué lors du dernier caucus, ont fini par déstabiliser un chef qui tentait de rassembler un parti après une défaite électorale.

Un vote même pas serré

Le vote sur l’examen de la direction, tenu sous l’article 49.5 de la Loi sur le Parlement du Canada, a donné les résultats suivants: sur 118 votes exprimés au sein du caucus du Parti conservateur, 45 étaient en faveur de soutenir le leadership d’Erin O’Toole et 73 étaient en faveur de le remplacer.

Alors qu’il ne devait pas y avoir de vote pour élire un autre chef avant le congrès national du Parti conservateur prévu en 2023, 35 députés ont décidé de déclencher un vote de confiance envers M. O’Toole. Le nom du chef intérimaire sera connu en soirée.

Un peu plus tôt cette semaine, Erin O’Toole avait accepté de se soumettre à ce vote de confiance, mais avait déclaré: «I’m not going anywhere» («Je ne vais nulle part»).