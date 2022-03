Invasion de l’Ukraine: Poutine défie la majorité des nations

Liberté d’opinion et d’expression menacées

Le Conseil réaffirme que le droit à la liberté d’opinion et d’expression, en ligne et hors ligne, est un droit de l’homme garanti à tous. Il condamne toute attaque contre les journalistes, les journaux et les travailleurs des médias.

Le Conseil se déclare préoccupé par la progression de la désinformation et la propagation de fausses informations. Celles-ci peuvent être conçues et exploitées de manière à induire en erreur et à violer les droits de la personne… Et porter atteinte à ces droits, dont le droit à la vie privée et la liberté de chacun de chercher, recevoir et transmettre des informations.

Une commission d’enquête sur les violations

Le Conseil décide, entre autres, d’établir d’urgence une commission d’enquête internationale indépendante dont le mandat est le suivant:

a) Enquêter sur toutes les allégations de violations des droits de l’homme et d’atteintes à ces droits, et de violations du droit international humanitaire en Crimée et dans certaines zones des régions de Donetsk et de Louhansk depuis 2014, et dans d’autres régions d’Ukraine depuis le 22 février 2022.

b) Établir les faits et les circonstances qui peuvent constituer des violations des droits de l’homme et des atteintes à ces droits ou des violations du droit international humanitaire en Ukraine.