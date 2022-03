«Nos héritages» à l’honneur au Salon du livre de Toronto 2022

16 h 30

Une actrice et un acteur du Théâtre français de Toronto joueront quelques passages des pièces Copeaux et Havre, de Mishka Lavigne, en présence de la dramaturge.

18 h

Natasha Kanapé : Nui primuten – Je veux marcher. Accompagnée sur scène par le musicien et compositeur Manuel Gasse, au piano et guitare, Natasha Kanapé propose son dernier spectacle, une soirée de chansons, poésie et slam, sous le signe de l’échange et de la rencontre entre les peuples et les cultures. Les billets (25 $) sont disponibles sur le site de Francophonie en Fête et incluront le vin et fromages.

DIMANCHE 20 MARS