De l’Antiquité à aujourd’hui, le kalimba a marqué la musique africaine et progressivement occidentale. Sous sa toute première forme, il était très petit et intégralement constitué de bambou.

Puis, dans les années 1960 et au Cameroun notamment, les touches sont devenues métalliques, fabriquées à partir des baleines de parapluies usagers. Une décennie plus tard, les rayons de vélo ont remplacé les parapluies.

Le kalimba vert (cf. photo), est le premier que Njacko Backo a fabriqué lui-même au Canada, à partir du métal, plus souple, des balayeuses de rue. Une variante du kalimba est le mbira, plutôt présent en Afrique du Sud, qui se joue avec les pouces.

Présence dans les écoles et projet de voyage pour la rentrée

Cela fait plus de 35 ans que le musicien et chanteur travaille avec les écoles et librairies. Il offre des ateliers de dance, d’apprentissage du tam-tam, de contes ou encore de fabrication d’instruments. Njacko Backo a énormément de succès auprès des enfants, et estime « apprendre énormément à leurs côtés ».

Du fait de la pandémie, il avait dû basculer ses ateliers en distanciel et prévoit donc de retourner dans les écoles dès la rentrée. « C’est une récompense pour moi, car ce sont les enfants qui ont adoré et qui demandent à ce que je revienne chaque année ».