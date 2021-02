Lettre d’une prisonnière imaginaire à un prisonnier fictif

«J’étais entrée dans votre livre, Tahar, pour oublier quelques instants l’absurdité de l’existence, et j’ai été happée par une absurdité encore plus terrifiante, la négation absolue de l’homme, consentie, vénérée et appliquée par d’autres hommes.»

Besoin d’écrire

C’est aussi une histoire qui a stimulé son besoin d’écrire. Son texte est émaillé de commentaires comme «dans la solitude, j’existe par l’écriture», «l’écriture apaise la douleur», ou encore «je reprends l’écriture comme on prend l’avion ou le train après une longue absence».

C’est donc écrit à la première personne, au «je», et le titre était décidé depuis longtemps, dit-elle. Mais ce n’est pas une «lettre» qui attend une réponse. Janine Messadié cite d’ailleurs quelques extraits d’ouvrages de Tahar Ben Jelloun, évidemment davantage à notre intention qu’à la sienne.

La journaliste, qui vit maintenant à Ottawa, est attristée que «des événements douloureux se perpétuent d’une époque à l’autre», notamment dans le monde arabe où elle est née (au Caire). Comme si le roman de Tahar Ben Jelloun restait d’actualité…

Janine Messadié participera au Salon du livre de Toronto le dimanche 21 février à 13h.