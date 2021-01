Un club de «petits penseurs» à l’AFT

Le partage, la gentillesse, la peur, la mort… Ces sujets «philosophiques» et plusieurs autres interpellent autant les enfants que les adultes.

Et s’il y a bien une chose que les enfants adorent, c’est poser la question «Pourquoi?» à propos de ce qu’on leur demande et de ce qu’ils voient autour d’eux.

C’est pour les aider et les exercer à répondre à leurs questions que l’Alliance française de Toronto a créé des ateliers philosophiques pour les enfants de 7 à 10 ans, «Les petits penseurs», offerts les samedis de 10h30 à midi, du 23 janvier au 20 mars.

Tendance

Un mouvement pour apprendre aux enfants à penser «en philosophe» se développe en Europe et en Amérique du Nord, explique Christophe Plantiveau, le directeur marketing de l’AFT. Il cite en exemple le succès de Tahar Ben Jelloun avec ses livres Le racisme expliqué à ma fille et Le terrorisme expliqué à nos enfants.

Les activités de la Fondation SEVE au Canada, dit-il, sont également axées sur cette idée qu’on peut «enseigner aux enfants, dès leur plus jeune âge, à raisonner par eux-mêmes, à gérer leurs émotions, à développer leur créativité et à faire preuve d’empathie et d’ouverture».