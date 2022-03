De la covid à l’Ukraine, Natalia Kusendova soigne par la politique

Quand les Progressistes-Conservateurs étaient dans l’opposition, sous Patrick Brown, c’est Natalia Kusendova qui était chargée de tendre la main à la communauté ukrainienne.

C’est donc avec un rolodex rempli de contacts au sein de cette communauté et dans le domaine de la santé qu’elle fait aujourd’hui œuvre utile.

«Hier, on m’a appelée pour me dire qu’un hôpital de Kyiv était en manque d’insuline. On me demandait de vérifier si je pouvais trouver un moyen d’envoyer de l’insuline à partir de la Pologne. Depuis une semaine, c’est comme ça, ça n’arrête pas. Les gens essaient vraiment de s’organiser et parfois, tout ce qu’il faut, ce sont les bons contacts.»

Sa famille vit en Pologne, près de l’Ukraine

La diaspora ukrainienne au Canada, qui compte 1,4 millions d’individus, est la deuxième plus grande après la Russie. On retrouve plus de 375 000 Ukrainiens en Ontario. Plusieurs habitent dans la circonscription de Mississauga-Centre de Natalia Kusendova.

Ce qui est bouleversant, souligne la principale intéressée, c’est que la plupart des réfugiés qui tentent de venir au Canada sont des femmes, des enfants et des aînés, puisque les hommes se sont enrôlés dans la milice pour protéger l’indépendance de leur pays.