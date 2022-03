Fin de toutes les mesures sanitaires en Ontario le 27 avril

Le médecin hygiéniste en chef a imploré les Ontariens d’être gentils les uns envers les autres, puisque le port du masque sera désormais un choix.

Il a soutenu que plusieurs personnes continueront de porter le masque, y compris les personnes plus à risque et les personnes ayant des symptômes de la covid.

Le Dr Kieran Moore a d’ailleurs indiqué qu’il fera lui-même ce choix, et qu’il portera son masque lorsqu’il ira au centre d’achats, notamment.

Le médecin hygiéniste en chef a noté qu’il est fort probable que l’on constate une hausse de la transmission du virus, une fois l’obligation du port du masque levée.

Autres mesures

Si le masque n’est plus mandaté à compter du 21 mars, il le restera dans les endroits considérés comme plus à risque, comme les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée, les transports en commun et les prisons, par exemple.