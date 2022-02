Covid: fini le passeport vaccinal en Ontario dès le 1er mars

Rassemblements autorisés

Dès lors, les rassemblements pourront compter 50 convives à l’intérieur, et 100 à l’extérieur.

La plupart des endroits et des établissements où le passeport vaccinal est toujours demandé n’auront plus à limiter le nombre de clients qu’il est possible d’accueillir.

Cela inclut les restaurants, bars, salles de gyms, cinémas et les casinos.

Les arénas sportifs, les salles de spectacles et les théâtres pourront accepter des spectateurs jusqu’à 50% de leur capacité habituelle.

Les boîtes de nuit et les bars où les clients peuvent danser pourront accueillir des clients jusqu’à 25% de leur capacité habituelle.