Pénurie de main-d’œuvre: a-t-on sous-estimé la covid longue?

Deux enjeux de 2022 risquent d’entrer en collision à un moment donné. La covid longue, dont on peine encore à cerner les causes et la durée, pourrait-elle amplifier la pénurie de main-d’œuvre?

L’Institut Brookings, un organisme américain que l’on a plutôt l’habitude d’entendre sur des questions d’économie ou de politique, publiait un rapport le 11 janvier où il s’inquiétait de la covid longue.

Covid longue: symptômes prolongés

C’est-à-dire tous ces cas où une personne, après avoir été infectée par le virus, a continué d’avoir des symptômes pendant des semaines, voire des mois. Les symptômes en question vont de la perte prolongée d’odorat ou de la fatigue jusqu’à des problèmes respiratoires.

Et cela semble même toucher des gens qui avaient peu souffert de l’infection et n’avaient pas eu besoin d’être hospitalisés.

À ce jour, plus d’un an et demi après que l’expression soit entrée dans le langage médical, les chercheurs et les médecins ont encore du mal à en cerner les causes et à dire pourquoi certains sont plus à risque que d’autres d’avoir des séquelles d’une infection au coronavirus.