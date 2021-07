Pénurie d’enseignants de français langue seconde: comment y répondre?

Le Consortium de formation des enseignants en FLS mène ce projet. Il est composé de l’ACPLS et d’experts des universités d’Ottawa, de la Colombie-Britannique et du Nouveau-Brunswick.

L’objectif final est de faire des recommandations à la suite du sondage pour identifier les lacunes dans la formation et le développement des enseignants de FLS. Ces recommandations pourraient s’appliquer à un niveau national… Mais aussi à un niveau «contextualisé». C’est la raison pour laquelle il y aura un aperçu par provinces et territoires.

Le sondage cible trois groupes à travers le pays. Les représentants des facultés d’éducation. Ceux des conseils scolaires. Et les enseignants de FLS, mais uniquement ceux qui sont dans leurs cinq premières années d’exercice.

À court terme, on effectue la recherche que Patrimoine canadien nous a demandé de réaliser, dans le cadre de sa Stratégie de recrutement et de rétention d’enseignants dans les programmes d’immersion et de français langue seconde.

À long terme, on essaie de créer une communauté pour résoudre le défi de la pénurie au niveau national. On veut donner un point de départ avec des données récentes et avec les voix des enseignants et des représentants des conseils scolaires anglophones.